Volkswirt Klaus Bauknecht
So erhöhen Politiker die Risikobereitschaft von Unternehmern
Mit jeder bevorstehenden Rezession kommt die Frage auf: Wie stark werden die Unternehmensinsolvenzen zunehmen? Banken beurteilen dementsprechend ihr Kreditbuch und passen ihre Margen-Anforderungen an. Dies erschwert wiederum die Rahmenbedingungen für Unternehmen. Doch dieser normale Prozess wurde während der letzten konjunkturellen Abschwünge durch den Staat erfolgreich verhindert. Denn er rettete nicht nur systemrelevante Unternehmen und Banken mit Hilfe direkter Staatsbeteiligungen, sondern ging grundsätzlich nach dem Gießkannenprinzip vor. Die Liquiditätsbereitstellung durch den Staat hat dabei ein solches Ausmaß angenommen, dass viele Programme nicht mal vollständig genutzt wurden.