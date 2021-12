US-Zinsen, Marktliquidität, High-Yield-Markt & China Das sehen Finanzexperten für die zweite Jahreshälfte voraus

„Die Kernmitglieder der Fed würden die Zinssätze lieber früher und langsamer als später und schneller anheben. Mit diesem Risikomanagement-Ansatz würde September ein wahrscheinlicher Zeitpunkt für die „Normalisierung“ der Zinssätze sein. In der Umgebung nach der Krise kann die Fed sich nicht sicher sein, welches der neutrale Zinssatz für die langsame Erholung der US-Wirtschaft ist, daher wird sie sich langsam an den optimalen Satz herantasten. Wir schätzen, dass die Fed den Zinssatz um 100 Basispunkte pro Jahr erhöhen wird; das ist halb so schnell wie im letzten Zyklus und würde bedeuten, dass die Geldpolitik in den nächsten zwei Jahren entspannt bleiben könnte. Dennoch sehen wir, dass die Risiken eher aus einer langsameren Zinssatzsteigerung kommen könnten, da höhere Erträge und ein stärkerer Dollar sich auf das globale Wachstum auswirken.“