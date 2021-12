Vermögensverwalter Björn Siegismund „Mischfonds bieten ein attraktives Risiko-Return-Verhältnis“

In der Theorie ist das richtig, aber es gibt einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die Mehrzahl der Investoren kann eine hohe Verlustphase nicht aushalten. Aus psychologischen Gründen, aufsichtsrechtlichen Bestimmungen oder auf Druck des Prinzipals werden Strategien nicht durchgehalten und meist zum schlechtesten Zeitpunkt geändert. Ein guter Mischfonds kann vielleicht langfristig Aktienfonds nicht schlagen, aber durch einen stetigeren Verlauf helfen, die Strategie beizubehalten.Als aktive Absolute-Return-Fonds diversifizieren sie ein Portfolio mit traditionellen Anlageklassen. Insofern sind sie ein weiterer Baustein neben Aktien und Renten.Ein statischer Mischfonds liefert keinen Mehrwert. Wir kombinieren unterschiedliche aktive Ansätze miteinander. Dabei achten wir darauf, dass das Risikomanagement funktioniert und der Fonds sich so verhält, wie wir das erwarten. Neben quantitativen Analysen achten wir auch auf die qualitative Bewertung der Managementleistung und des Strategieansatzes.Sowohl bekannte Namen wie DWS Concept Kaldemorgen und FvS Multiple Opportunities als auch Namen der zweiten Reihe wie GAM Star Keynes und der SQ New Normal Fund.Wir haben die Weiterentwicklung der Mischfonds von einfachen Balanced-Konzepten hin zu aktiven Ansätzen, die verschiedene Anlageklassen und Ansätze mit eigenem Risikomanagement verbinden, gesehen. Diese Entwicklung wird weitergehen. Die einfachen Balanced-Ansätze werden zunehmend verschwinden, da sie keinen Mehrwert bieten. Aktive Ansätze mit gutem Risikomanagement werden hingegen eine Zunahme verzeichnen. Als diversifizierendes Element, so wie es auch professionelle Investoren wie US-Stiftungen nutzen, kann es echten Mehrwert für das Portfolio liefern.In erster Linie sind das Fondskonzept, die Managererfahrung und das Risikomanagement wichtig. Die Fondsgröße ist dann relevant, wenn die Liquidität der einzelnen Titel im Fonds nicht zum Fondsvolumen passt. Ein Fonds, der in liquiden Titeln investiert, darf auch mehr Volumen verwalten. Ein großer Fonds, der zum Beispiel in illiquide Unternehmensanleihen oder Aktien investiert, sollte eher kleiner sein.