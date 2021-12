Vermögensverwaltung im Fonds von Universal

Universal-Investment hat den flexiblen Mischfonds Die Fondsionäre – Global Invest UI (WKN: A0M RAB) aufgelegt. Dieser kann in verschiedene Anlageklassen investieren. Manager Tino Friebe will sich aber auf Aktienfonds konzentrieren.Friebe gehört zur Vermögensverwaltung Die Fondsionäre. Mit dem Fonds will er dieselbe Strategie verfolgen, die er seit 2001 mit seinem Dynamik-Depot umsetzt. Dabei investiert er in Aktienfonds. Zunächst hält Friebe nach geeigneten Märkten Ausschau, in die er dann über je einen Zielfonds investiert. Sieht er zu wenige Chancen, schichtet er in den Geldmarkt um.Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent. Jährlich fallen für Beratung, Management und Depotbank 1,9 Prozent an. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Gebühr von 15 Prozent auf den Wertzuwachs oberhalb von 5 Prozent, falls der Anteilswert einen neuen Höchststand erreicht.