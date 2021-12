Versicherungsvertrieb „Makler von Provisionsdeckel ungleich stärker betroffen“

Reichstagsgebäude in Berlin: Rechtsanwalt Martin Klein, Geschäftsführender Vorstand beim Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa, setzt auf das Nein der Arbeitsgruppe Finanzen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf für einen so genannten Provisionsdeckel. | Foto: Ingo Joseph