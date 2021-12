Oliver Lepold 11.03.2010 Lesedauer: 1 Minute

Vertriebsleitung für Cash-Life-Tochter Max.xs bestimmt

Rainer Ottemann, ehemaliger Vertriebschef der KBC Bank für Deutschland, Schweiz und Österreich, wird ab sofort Managing Director bei der Max.xs Financial Services AG. Als Head of Distribution leitet er den Vertrieb an Banken, Vermittler und Versicherungsunternehmen.