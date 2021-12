Die promovierte Mathematikerin ist seit mehr als 15 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und war bis zu ihrem Eintritt in die VHV 2009 zuletzt in einer internationalen Rückversicherung weltweit für die IT verantwortlich.Seit Oktober 2009 leitete Vettel die Abteilung Großprojekte und Strategie in der VHV is.