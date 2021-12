Redaktion 28.05.2021 Lesedauer: 1 Minute

„Größtes Schadenereignis der Geschichte“ Viele Versicherer rechnen mit Olympia-Absage

Am 23. Juli sollten die Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Doch ob diese stattfinden, wenn auch ohne Publikum, ist angesichts heftiger Proteste in Japan noch unklar. Viele Versicherer rechnen mit einer Absage – und horrenden Kosten, die der Branche dadurch entstehen würden.