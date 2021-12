Von Baring Asset Management zu AB Alliance Bernstein verstärkt Vertriebsteam für Publikumsfonds

Martin Dilg ist neuer Berater im Vertriebsteam von AB in München. In seiner neuen Position wird er professionelle Publikumsfonds-Investoren in Deutschland und Österreich betreuen.Mit seinen Kollegen Gunnar Knierim und Alexander Hoffmann wird er die Geschäftsbereiche Dachfonds, Family Offices, Vermögensverwalter und Vertriebspartner verantworten. Dilg berichtet an Martin vom Hagen, Geschäftsführer von AB Europe in Deutschland.Dilg kommt von Baring Asset Management, wo er für das Wholesale- und das institutionelle Geschäft in Deutschland und Österreich verantwortlich war. Davor arbeitete er über zehn Jahre bei der Fürst Fugger Privatbank als Leiter Managerauswahl und Dachfondsmanager.