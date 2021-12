Von Goldman Sachs zu Investec Investec Asset Management baut Wholesale-Geschäft in Deutschland aus

Investec Asset Management baut sein Wholesale-Geschäft in Deutschland aus. Mit an Bord im neuen Frankfurter Büro ist ein ehemaliger Goldman-Sachs-Mitarbeiter: Aymeric François wird den Fondsvertrieb für Wholesale-Kunden in Deutschland aufbauen.Davor verantwortete François für Goldman Sachs fünf Jahre lang den Asset-Management-Vertrieb an Privatbanken, Dachfonds und Family Offices in Deutschland. Zuvor war er als Analyst im Derivatebereich tätig.In Frankfurt wird François gemeinsam mit Michael Steiner arbeiten, der das Geschäft mit institutionellen Kunden in Deutschland seit Jahren betreut.