Von Pioneer Investments Martin Weiss geht zu Kames Capital

Die Fondsgesellschaft Kames Capital hat Martin Weiss in ihr europäisches Vertriebsteam berufen. Als Manager für Verkauf und Geschäftsentwicklung ist er verantwortlich für deutsche Vermögensverwalter, Finanzberater, Dachfonds, Family Offices, Fondsplattformen und Banken. Weiss berichtet an Richard Dixon, den Leiter des Vertriebes Kontinentaleuropa.Weiss, dessen Muttersprache Deutsch ist, kommt von Pioneer Investments, wo er bis Mai dieses Jahres für deutsche, österreichische und italienische Kunden zuständig war. Zuvor arbeitete er in ähnlicher Funktion bei Legal & General Investment Management and Hermes Fund Managers.