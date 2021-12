Vorstand der Generali Holding neu geordnet

Versicherungs-Newsletter

Die Funktion des Arbeitsdirektors für die Generali Deutschland Gruppe, die Spies bisher wahrgenommen hat, wird zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben Christoph Schmallenbach (47) übernehmen. Schmallenbach ist seit Mitte 2007 Vorstandsmitglied der Generali Deutschland Holding und vor allem für die Informationstechnologie sowie die Steuerung und Optimierung der Prozesse verantwortlich. Winfried Spies (56) wird sein Amt als Vorstand der Generali Deutschland Holding zum 1. Juli niederlegen und sich künftig nur noch auf seine Aufgaben als Vorsitzender des Vorstandes der Generali Versicherungen konzentrieren. Spies ist bereits seit dem 1. August 2009 in seiner Doppelfunktion tätig.

So wurde Torsten Utecht zum neuen Vorstand der Generali Deutschland Holding berufen. Der 41-Jährige ist bereits seit 1996 in der Holding tätig und hat seitdem in unterschiedlichen Funktionen an wesentlichen Veränderungen in der Gruppe mitgewirkt. Der promovierte Volks- und Betriebswirt leitet seit 2004 das Konzerncontrolling und das Beteiligungsmanagement.2008 wurde er zum Generalbevollmächtigten der Generali Deutschland ernannt und übernahm in dieser Funktion die Verantwortung für die konzernweite Bilanz- und Ergebnissteuerung. Seit 2009 ist er außerdem Geschäftsführer der Generali Deutschland Services GmbH, dem internen Servicedienstleister der Gruppe.Dietmar Meister arbeitet weiterhin als Sprecher des Vorstands der Generali Deutschland und fungiert in dieser Funktion für zentrale Stabsfunktionen wie Konzern-Recht, Unternehmenskommunikation und Risikomanagement sowie die Konzernstrategie und -entwicklung.