Währungsprognose Big-Mac-Index prophezeit Aufschwung des Australien-Dollars

Der Economist hatte den Big-Mac-Index im Jahr 1986 entwickelt – als Gradmesser dafür, ob sich Devisen auf ihrem „korrekten" Niveau befinden. Das geht aus Ausführungen auf der Webseite des Wirtschaftsmagazins hervor. Das Barometer basiert auf der Annahme von Kaufkraftparität – also der Idee, dass sich Wechselkurse in eine Richtung bewegen sollten, welche die Preise für identische Güter in zwei verschiedenen Ländern ungefähr auf dasselbe Niveau führen.Am 15. Januar dieses Jahres war der Australien-Dollar zeitweise auf 68,27 US-Cent gefallen. So gering bewertet wurde er schon seit 2009 nicht mehr. Zuletzt kostete er 69,45 Cent.China hat viele Investoren in diesem Monat mit einer Abwertung des Yuan überrascht. Das befeuerte Sorgen, die Wirtschaft der Volksrepublik verliere an Schwung. China ist der wichtigste Handelspartner von Australien.In Australien wird sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 2,6 Prozent beschleunigen – nach 2,3 Prozent im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Umfrage von Bloomberg hervor. Der Preis für Eisenerz dürfte auf 46 Dollar je Tonne steigen, nach zuletzt rund 40 Dollar je Tonne. Eine separate Umfrage sieht den Australien-Dollar Ende 2016 bei 69 Cent je Dollar.„Ich bin nicht allzu negativ eingestellt", sagt Ali Jalai, Anleihe-Händler bei Bank of Nova Scotia in Singapur. „Mir scheint es so, als würde sich der Australien-Dollar stabilisieren." Er selbst erwartet, dass die Währung dieses Jahr bei 70 US-Cent bis 72 Cent beenden wird.