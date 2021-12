Carsten Lootze 12.10.2007 Lesedauer: 1 Minute

Wall Street kommt unter den Hammer

Heute wird die Wall Street versteigert. Allerdings nicht der New Yorker Straßenzug, sondern die Internetseite www.wallstreet.com. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Versteigerung steigt in der Stadt Hollywood in Florida. Das Mindestgebot liegt bei 4 bis 5 Millionen US-Dollar. Auktionator Monte Cahn hält es aber für möglich, dass das Höchstgebot den bisherigen Rekordpreis übersteigt, der bislang für eine Internetseite gezahlt wurde.