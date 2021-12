Redaktion 06.07.2017 Lesedauer: 1 Minute

Was ist geschützt - und was nicht? Bafin-Broschüre klärt über Insolvenz von Banken und Versicherungen auf

Gerät eine Bank oder eine Versicherungsgesellschaft in Zahlungsschwierigkeiten, sind Guthaben, Forderungen und Verträge des Kunden weitgehend geschützt. Aber nicht immer zu 100 Prozent. Was geschützt ist und was nicht, zeigt eine Broschüre der Finanzaufsicht Bafin.