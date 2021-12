Wechsel nach Hannover Thomas A. Fornol verlässt Geschäftsleitung von Swiss Life

Thomas A. Fornol verlässt die Geschäftsleitung der Swiss Life-Niederlassung in Garching zum 1. September auf eigenen Wunsch. In diesem Zusammenhang gibt er auch die Leitung des Intermediärvertriebs ab.

Spätestens zum Jahreswechsel wird er die kommissarische Leitung der Vertriebsdirektion Nord am Standort Hannover übernehmen und Swiss Life darüber hinaus weiter beratend zur Seite stehen, teilt der Versicherer mit. Fornol war seit 2013 in verschiedenen Geschäftsleitungspositionen bei Swiss Life tätig, von 1985 bis 2013 hatte er mehrere Positionen im Vertrieb inne – zuletzt als Filialdirektor in Bielefeld.

Nachfolger stehen bereits fest

In der Geschäftsleitung der Niederlassung übernimmt Matthias Wald, Leiter Vertrieb von Swiss Life Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Life Deutschland Holding, seine Aufgaben. Die Leitung des Intermediärvertriebs übernimmt Jan-Peter Diercks, derzeit Geschäftsführer bei RWB Partners, der Vertriebsgesellschaft des Private Equity-Dachfondsanbieters RWB Group. Dort verantwortet er den Maklervertrieb sowie die gesamte Vertriebsbetreuung, teilt Swiss Life mit.

Der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt war zuvor bei Swiss Life Deutschland unter anderem als Geschäftsführer für das Partner- und Produktmanagement tätig. Er wird ab dem 1. September für die vier Vertriebsdirektionen, den Bankenvertrieb, die Abteilung Pools und Dienstleister sowie Swiss Life Partner (SLP) verantwortlich sein.