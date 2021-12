Weltneuheit: Mikrofinanzfonds in Lokalwährung

Cleantech Magazin

Weil sie ihre Kleinstkredite weit zuverlässiger bedienen als Privat- und Geschäftsleute hier zu Lande, ist das Geschäftsmodell der Institute bislang sehr stabil und liefert stetige Renditen, die von den Entwicklungen an den Finanzmärkten so gut wie gar nicht beeinflusst werden. Die Verzinsung liegt in der Regel ein bis zwei Prozentpunkte über dem Geldmarkt. Attraktiv sind die Minikredite für Kleinstunternehmer vor allem aufgrund des Zusammenspiels von sozialem Mehrwert und stabiler Rendite. Menschen, die oft weniger als zwei Dollar pro Tag zum Leben haben und bei herkömmlichen Banken als nicht kreditwürdig durch das Raster fallen, bekommen bei den weltweit rund 12.000 Mikrofinanzinstituten, kurz MFIs, kleines Geld und eine große Chance.

Kleine Währung, große Wirkung: Der Dual Return Vision Microfinance Local Currency der Wiener Absolute Portfolio Management (APM) vergibt ausschließlich Minikredite in Landeswährung. Investoren erhalten dadurch „Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Währungen ausgewählter Entwicklungs- und Schwellenländer, von denen viele für Fremdwährungen nicht offen stehen“, erklärt Günter Kastner, geschäftsführender Gesellschafter der APM.Die Mikrofinanzinstitute profitieren dadurch von einer höheren Planungssicherheit, da sie nun in ihren Bilanzen Einlagen wie Verbindlichkeiten in den gleichen Währungen führen können und auf teure Absicherungsgeschäfte verzichten können. Die dadurch entstehenden Kostenvorteile können die Mikrofinanzinstitute an ihre Kreditnehmer weitergeben, wovon auch der Mikrofinanz-Fonds durch höhere Rückzahlungsquoten seitens der Kreditnehmer profitieren sollte, heißt es von APM. Fondsmanager Arman Vardanyan verzichtet komplett auf Hartwährungen, wodurch er auch in Märkte investieren kann, die ihm ansonsten nicht offen stehen.