Wenn‘s um Tee geht: Sparkasse? Was will uns diese Sparkassen-Werbung sagen?

„Ist die neue Zielgruppe der Sparkassen nun Kunden mit IQ über 145?“, fragt Thorsten Hahn, Chef und Gründer des Bankingclubs, eines Banking-Netzwerks in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Grund für diese Twitter-Nachricht ist das Werbeplakat des Finanzinstituts, das fünf Gegenstände - Uhr, Auto, Tasse, Sessel, Geißkanne - und daneben ein Sparkassen-Logo zeigen.

Ist die neue Zielgruppe der Sparkassen nun Kunden mit IQ ü145? Mir erschließt sich das nicht. Außer. Trinkt mehr Tee pic.twitter.com/NNTE6pudlH — Thorsten Hahn (@ThorstenHahn) 18. Januar 2016 „Trinkt mehr Tee“ „Mir erschließt sich das nicht“, moniert Hahn. Und versucht es mit einer Interpretation: „Trinkt mehr Tee“. Prompt bieten andere User ihre Interpretationshilfe an. „Ich würde das so interpretieren: Wenn‘s um Uhren, Autos, Tee, Sessel und Gärten geht: Sparkasse“, schreibt „Abe Invest“. Den User mit dem Spitznamen Rena erinnert die Werbung daran, seine Blumen zu gießen. Für Kai Keune stellt das Plakat die Kunst in der Sparkassenfiliale dar - „sieht man doch sofort“.