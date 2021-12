Stefan Bauer 25.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

„Werdet endlich erwachsen!“ Vermögensberater appelliert an Sparer

„Lieber Sparer, ich hoffe, dieser Brief hat Dich nicht gekränkt. Aber es musste einfach mal raus“, schreibt Stefan Bauer. Was den geschäftsführenden Gesellschafter der Vermögensberatung Franz Heinrich Bauer so ärgert, dass er einen offenen Brief an die deutschen Sparer schreibt und diesen DAS INVESTMENT.com für eine Veröffentlichung zur Verfügung stellt, erfahren Sie hier.