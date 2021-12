Wie lebt es sich auf einer Bohrinsel?

DAS INVESTMENT.com: Wie viele Menschen leben auf einer Bohrinsel? Guy Cantwell: Im Durchschnitt sind es etwa 150. Auf einer größeren Plattform wie der Discoverer Enterprise können es auch 200 sein. DAS INVESTMENT.com: Wie groß sind die Unterkünfte? Gibt es Einzel- oder Mehrbettkajüten? Cantwell: Jede Kajüte hat zwei Betten, einen Schreibtisch, Spinde und ein Bad mit Dusche. Außerdem gibt es einen Fernseher mit Kabelanschluss und dem geschlossenen Fernsehsystem der Bohrinsel. Möchten Sie mehr Informationen darüber bekommen, wie Sie mit dem Thema Offshore-Öl Geld verdienen können? Dann klicken Sie hier. DAS INVESTMENT.com: Was können die Arbeiter einer Bohrinsel tun, um sich die Zeit zu vertreiben? Cantwell: Während ihrer Freizeit schauen sie Fernsehen, trainieren in einem kleinen Fitness-Studio, laufen auf der Hubschrauberlandefläche herum, sehen Kinofilme in einem Pausen- oder Unterhaltungsraum auf einem großen Bildschirm, surfen im Internet oder nehmen an einem unserer beruflichen Weiterbildungsprogramme teil. DAS INVESTMENT.com: Wie viel Freizeit gibt es denn? Cantwell: Unser Plattformpersonal arbeitet im Zwei-Wochen-Rhythmus. Sie sind also zwei Wochen auf der Plattform und dann zwei Wochen zu Hause oder auf Reisen. Wenn sie auf der Plattform sind, haben sie täglich eine Zwölf-Stunden-Schicht. DAS INVESTMENT.com: Wie oft besuchen Platform Supply Vessels (PSV) die Bohrinseln, und was bringen sie? Cantwell: Wie oft sie erscheinen, hängt davon ab, was die Plattform gerade tut. Sie bringen Diesel, Proviant, Bauteile und anderes Material, das beim Bohren gebraucht wird. DAS INVESTMENT.com: Wie viel PS hat der Antriebsmotor einer Ölplattform? Cantwell: Die Discoverer Enterprise hat beispielsweise 52.200 PS. Nützliche Links: Bildstrecke über die Ölsuche auf dem Meeresgrund Homepage Transocean Möchten Sie mehr Informationen darüber bekommen, wie Sie mit dem Thema Offshore-Öl Geld verdienen können? Dann klicken Sie hier.