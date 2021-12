"Wir streuen innerhalb der Police über mehrere Sachwerte"

Und der Rest des Portfolios?Weitere 30 Prozent stecken in Immobilien, die technisch mit den neuesten Möglichkeiten etwa der Steuerung ausgestattet sind. Und noch einmal 30 Prozent gehen in den Sektor der Erneuerbaren Energien, Wind, Sonne und Biogas. Die verbleibenden 10 Prozent sind für den Bereich Cash vorgesehen, also Festgeld, Geldmarkttitel und Cash-Fonds. Das brauchen wir, da wir recht flexible Ausstiegsmöglichkeiten geschaffen haben.Die einzelnen Investitionen stimmen wir dabei so aufeinander ab, dass die interne Verzinsung auf Anlegerebene zwischen 5 und 7 Prozent auch wirklich erreicht wird, je nach Sparhorizont.Welche Vorteile bietet die indirekte Beteiligung an Sachwerten über Ihre Policenstruktur gegenüber einer direkten Sachwertanlage?Wir können innerhalb der Police die Anlage in die unterschiedlichen Sachwerte streuen. Außerdem bietet der Versicherungsmantel steuerliche Vorteile. Erträge in der Einzahlungs- und Anlagephase werden nicht besteuert und können in voller Höhe wieder angelegt werden. Bei einer Mindestlaufzeit von zwölf Jahren sowie einem Mindestalter von 62 Jahren werden nur 50 Prozent der Kapitalerträge versteuert. Leistungen im Todesfall sind völlig einkommensteuerfrei. Die Versicherung bietet auch eine zusätzliche Absicherung im Todesfall. Beim Telefunken Plan können 110 Prozentdes Kapitalwertes abgesichert werden.2006 wurde die Telefunken Partner Alliance gegründet, die ausgewählten Unternehmen ermöglicht, die Marke Telefunken für ihr Geschäft zu nutzen. Hinter der Idee stehen einige führende Entscheider der deutschen Wirtschaft wie Hemjö Klein, Roland Berger, Hero Brahms und Professor Jürgen Hubbert. Heute bieten 50 Unternehmen in 120 Ländern Telefunken-Produkte an. Im Jahr 2012 erzielte das Unternehmen einen Außen-Umsatz von mehr als eine Milliarde Euro.