Langfristige Perspektive Worauf sich Investoren bei Pictet Asset Management verlassen können

Empfangsbereich von Pictet Wealth Management, Genf: Die Pictet-Gruppe ist über die Jahrzehnte zum drittgrößten Finanzinstitut der Schweiz aufgestiegen. | Foto: Pictet

Zu den Kunden von Pictet Asset Management zählen einige der weltgrößten Pensionsfonds, Finanzinstitute, staatliche Vermögensfonds, Intermediäre und deren Kunden. Pictet AM ist Teil der Pictet-Gruppe, die 1805 in Genf gegründet wurde und ebenfalls Vermögensmanagement, alternative Investments und damit verbundene Serviceleistungen anbietet. Die Gruppe befindet sich in Privateigentum und wird von sieben Partnern geführt. Für das Unternehmen arbeiten weltweit in 30 Büros mehr als 4.900 Beschäftigte. In über 210 Jahren gab es nur 43 Teilhaber, was die Kontinuität und Stabilität des Geschäfts gewährleistet.

Unternehmensweit bestimmen fünf Prinzipien das Handeln: Partnerschaft, Unternehmergeist, langfristiges Denken, Unabhängigkeit und Verantwortung.