Wüstenrot Bausparkasse mit neuer Leiterin im Außendienst

Die 38-Jährige begann ihre berufliche Karriere 1994 bei der Continentalen. In deren Maklervertrieb war sie als Gebietsdirektorin ab 2001 zunächst für den Bereich Süd, dann Südwest, tätig. Zuletzt leitete die Betriebswirtin die Vertriebsdirektion Südwest Vorsorge der Württembergischen Vertriebsservice, dem Maklervertrieb der Württembergischen Versicherungen.Markovic-Sobau blickt auf mehr als zehn Jahre Führungserfahrung im Bereich Makler und freie Vertriebspartner zurück. Neben dem Beruf engagiert sie sich als Dozentin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart.