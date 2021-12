Zurich stellt neue Vertriebsleiter ein

Ebenfalls eine neue Position hat Jürgen Rußwurm. Der 46-Jährige ist neuer Leiter der Ausschließlichkeitsorganisation (AO) der Zurich Gruppe in Deutschland. In seiner neuen Funktion verantwortet er den AO-Vertriebskanal in der Schadenversicherung für das Privatkunden- und Kleingewerbe.Rußwurm übernimmt einen Teil des Verantwortungsbereiches von Bernd Dedert, der das Unternehmen Ende 2012 auf eigenen Wunsch verlassen hat.Seine Karriere begann der Diplom-Wirtschaftsingenieur bei der Karlsruher Lebensversicherung, wo er verschiedene Führungspositionen im Vertriebsinnendienst innehatte. Danach war er als Vertriebsdirektor für den Ausschließlichkeitsvertrieb der Westfälischen Provinzial verantwortlich. Seit 2010 war Rußwurm Leiter der Vertriebsdirektion Süd bei der Ergo Versicherungsgruppe.