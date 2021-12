137 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für asiatische Aktien

Chinesische Unternehmen machen bereits ein Viertel des MSCI Emerging Markets Index aus.Doch daraus wird vorerst nichts: MSCI hat sich Mitte Juni entschlossen, weiter keine an den Festlandsbörsen notierten A-Aktien in seine großen Indizes aufzunehmen.Dieser ist nicht nur besser zugänglich, sondern auch weniger volatil als der zum Teil durch staatliche oder andere Anreize getriebene Festlandsmarkt. Mit der schrittweisen Öffnung, auch durch das Shanghai-Hongkong-Stock-Connect-System , wächst ihre Bedeutung jedoch langsam in den Portfolios.