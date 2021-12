199 Fonds im Crashtest Die besten dynamischen globalen Mischfonds

In den beiden vorangegangenen Crashtests zu dynamischen globalen Mischfonds gingen die Spitzenplätze sowohl in der Gesamtwertung als auch in den Teilbereichen Performance und Stresstest jeweils an dieselben Kandidaten: In der Gesamtwertung räumte der MFS Meridian Prudent Wealth zweimal in Folge ab, den Performance-Sieg trug der BNY Mellon Gobal Opportunities davon, Spitzenreiter im Stresstest war der Deutsche Bank Zins & Dividende.

Doch nun ist Bewegung in die scheinbar zementierte Rangfolge geraten: In der Gesamtwertung geht der Sieg nun an den Allround Quad-Invest Growth, der mit 149 Punkten den bisherigen Spitzenreiter auf Rang 2 verwiesen hat und zuvor Rang 7 belegte. Der Fonds schafft es auch im jüngsten Performance-Vergleich ganz nach vorn, der Sieger der beiden vorangegangenen Performance-Tests aus dem Hause BNY Mellon fiel hingegen auf Rang 7 zurück. Der DWS Zins & Dividende liegt aktuell auf Rang vier, ihn hat der Multi Asset Global 5 abgelöst. Damit gelang dem Neuling im Crashtest in diesem Teil-Segment ein glänzendes Debüt. In der Gesamtwertung belegt der 2013 bei Metzler Investment aufgelegte Fonds mit 112 Punkten Rang 12.