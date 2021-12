3. Quartal 2019 Diese 10 Fonds sammelten das meiste Geld an der Börse ein

In jedem Quartal errechnet die BÖAG Börsen AG, in welchem Wert welche Fonds auf ihren Handelssystemen umgesetzt wurden. Den Saldo aus Kauf- und Verkaufsaufträgen kann man als Mittelzufluss über die Börse lesen. Zur BÖAG gehören die maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie die elektronischen Handelssysteme Quotrix und LS Exchange.