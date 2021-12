Makler Wladimir Simonov 3 Tipps für das Geschäft mit Elementar-Policen

Die Eigentümer stehen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vor ihrem zerstörten Haus in Altenburg: Versicherungsmakler Wladimir Simonov gibt in einem Gastbeitrag drei wichtige Tipps an Versicherungsvermittler für das Geschäft mit Elementarversicherungen. | Foto: Imago Images / Bonnfilm