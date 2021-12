33 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Lateinamerika-Aktien

Schließlich setzt man bei einem solchen Investment vor allem auf die Entwicklung eines einzelnen Landes, nämlich Brasilien. An den Börsen des Gastgebers der gerade zu Ende gegangenen Olympischen Sommerspiele gehandelte Aktien sind in den gängigen Indizes mit rund 50 Prozent gewichtet, entsprechend stark schwanken diese Fonds je nach Großwetterlage am Zuckerhut. So kann es sehr wohl binnen weniger Wochen gut und gerne um 20 Prozent abwärts, aber auch aufwärts gehen.Zuvor hatte der Kursverlauf den Anlegern jedoch einiges an Durchhaltewillen abverlangt: So rutschte der Index im Kalenderjahr 2015 um rund 30 Prozent ins Minus.