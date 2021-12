739 Millionen US-Dollar KKR legt ersten europäischen Immobilienfonds auf

„Bei den Investoren besteht richtiger Appetit auf europäische Immobilien, weil sich die Region am Beginn einer Erholung befindet und die Preise im Vergleich zu anderen Gegenden noch attraktiv sind", sagte Guillaume Cassou, Leiter Immobilien Europa bei KKR, im Interview mit Bloomberg. „Es muss noch viel Fremdkapital abgebaut werden, und es geht vor allem darum, selektiv und kreativ zu sein.KKR Real Estate Partners Europe ist binnen 15 Monaten auf die Beine gestellt worden und erhielt Gelder unter anderem von Pensionsfonds und Vermögensverwaltern für Familien und Einzelinvestoren. Der Fonds wird sich auf Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien konzentrieren.Die Gesellschaft ist Cassou zufolge an „allen Immobilienarten" in Deutschland interessiert und hat potenziell Interesse an der Entwicklung von Wohnprojekten mit lokalen Partnern in Madrid und Barcelona. Auch italienische Einzelhandels- und Büroobjekte könnten eine gute Anlage sein, da das Land im Vergleich zum übrigen Europa preiswert sei, fügte er an.KKR hatte 2011 eine globale Immobilienplattform gegründet, nachdem Immobilienfonds der Wall-Street-Banken während der Finanzkrise in Bedrängnis gerieten. Die Gesellschaft ist mit mehr als 2,7 Milliarden Dollar in 70 Transaktionen in den USA, Europa und Asien engagiert.