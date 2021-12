Joseph G. Paul 10.02.2015 Aktualisiert am 15.02.2021 - 10:28 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Anleger in US-Aktien knirschen nach dem nervösen Start in den Januar mit den Zähnen. Doch auch wenn Aktien nach ihrer Rally des vergangenen Jahres etwas an Schwung verloren haben, glaubt Joseph G. Paul, Investmentchef von US Value Equities bei AB, dass die Fundamentaldaten der Unternehmen und das Zinsumfeld 2015 Unterstützung für einen robusten Markt leisten werden.