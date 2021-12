Aberdeen Degi German Business geht an Commerzbank über

Das Verwaltungsmandat der Aberdeen Asset Management Deutschland AG für den offenen Immobilienfonds Degi German Business endet am 20. November 2015. Ab dem 21. November 2015 übernimmt die Depotbank des Fonds, die Commerzbank AG, gemäß Investmentgesetz die Verwaltung des Fonds.Aberdeen konnte seit Bekanntgabe der Kündigung des Verwaltungsmandates für den Degi German Business 15 Immobilien für insgesamt 268 Millionen Euro veräußern und bisher insgesamt 146 Millionen Euro an die Anleger auszahlen. Die Erlöse aus den Objektverkäufen wurden außerdem dazu genutzt, sämtliche bei Dritten aufgenommene Kredite zurückzuführen. Derzeit hält der Fonds noch zwei Immobilien in Hamburg und Winsen.Aktuell umfasst der Degi German Business noch ein Fondsvermögen von rund 40 Millionen Euro. Die angemessene Verwertung und die späteren Auszahlungen an die Anleger liegen nunmehr in der Verantwortung der Commerzbank. An dem mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) abgestimmten regelmäßigen Zahlungsturnus will die Commerzbank festhalten. Die Kommunikation mit den Anlegern wird ab dem 21. November 2015 von der Commerzbank betreut. Aktuelle Informationen zum Degi German Business sind ab 21. November 2015 im Internet unter www.commerzbank.de/degi-german zu finden. Anfragen können über die Mailadresse [email protected] adressiert werden.Die operativen Aufgaben für die Verwaltung des Degi German Business wird die Commerzbank an die bisherige Managementgesellschaft übertragen. Die weitere Abwicklung des Fonds wird wie bisher auch von der BaFin überwacht.