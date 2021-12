Abpfiff All-Stars-HSV-Aufstellung vom GAM-Manager

Christopher Hönig von der Schweizer Fondsgesellschaft GAM ist HSV-Fan und nicht nur das – Vater Franz-Josef „Bubi“ Hönig war von 1967 bis 1973 Profi beim HSV. In 205 Spielen schoss er 62 Tore und war zeitweise Kapitän.Als Dreher Ende Januar Hönig-Junior bei einem gemeinsamen Abendessen im Hamburger Bistro Casse-Crôute traf, war klar: „Mein Vater ist die 10“, antwortete Hönig auf die Bitte Drehers, mal eine All-Star-Aufstellung des HSV auf die Tischdecke zu zeichnen.Tor und Trainerbank waren schnell besetzt, und dass sich aus dem aktuellen Kader nur Marcel Janssen in der Aufstellung findet, verwundert nicht, steht der HSV doch tief im Tabellenkeller. „Das gibt 2014 eine Relegation Pauli gegen HSV“, so Dreher.In der neuen Rubrik "Abpfiff" geben Finanzexperten Einblicke in ihr profundes Fußballwissen. Ob Frage-Antwort-Aufstellung, Bilder aus dem Stadion oder mit echten Profis – Hauptsache Fußball. Nur nach Leder riecht Abpfiff nicht, sonst geht hier fast alles.Spielen Sie mit! Ihre Anregungen, Fragen und Antworten rund ums Leder an: [email protected]