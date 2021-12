Absatzstatistik Mischfonds dominieren das Geschäft in Q3

Insgesamt lag der Bestand an von Investmentfonds begebenen Anteilen laut EZB-Definition um 411 Milliarden niedriger als im Vorquartal. Ein wichtiger Grund dafür: Die Fonds verzeichneten Kursverluste von 470 Milliarden Euro.Dem steht aber ein Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen in Höhe von 88 Milliarden Euro gegenüber. Die auf Basis der Transaktionen berechnete Jahreswachstumsrate der Fondsanteile betrug im dritten Jahresviertel 7,4 Prozent.Geldmarktfonds werden von der EZB gesondert ausgewiesen, da sie gemäß dem statistischen Berichtsrahmen der EU zum Sektor der monetären Finanzinstitute zählen. Ihr Bestand ist jetzt 50 Milliarden Euro höher als im zweiten Quartal.Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf Kursgewinne von 21 Milliarden Euro sowie einen Nettoabsatz in Höhe von 28 Milliarden Euro. Das Wachstum auf Jahressicht wird mit 3,2 Prozent angegeben.