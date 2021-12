Aktien-Investments LGIM legt drei neue Themen-ETFs auf

Der Vermögensverwalter des britischen Versicherers Legal & General will mit passiv gemanagten Anlageprodukten in Deutschland wachsen. Dazu hat die Tochtergesellschaft LGIM jetzt drei weitere Indexfonds an der Deutschen Börse gelistet, mit denen Anleger auf spezielle Investment-Themen setzen können.