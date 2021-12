Aktienfonds-Serie: „Guten Unternehmen macht Inflation nichts aus“

Ihre drei Argumente bitte, warum Anleger derzeit Aktien kaufen sollten.Die meisten Argumente für gute Aktien gelten nicht nur momentan, sondern fast immer. Das wären zum einen hohe laufende Erträge. Die Dividendenrenditen erstklassiger Unternehmen sind größer als die Rendite fast aller alternativen Anlageformen und auch höher als deren Rendite in der Vergangenheit. Aktien sind sowohl gemessen an anderen Anlageformen als auch gemessen an ihrer historischen Bewertung billig.Der größte Ertragsheber sind aber nicht die Dividendenzahlungen, sondern zukünftige Gewinnsteigerungen. Viele Unternehmen können die sich abzeichnenden inflationären Tendenzen nahtlos in Form von Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergeben. Sprich: Umsatz und Gewinn mindestens mit der Inflationsrate steigern. Das heißt: Die in vielen Fällen schon beeindruckenden Gewinnsteigerungen des vergangenen Jahrzehnts dürften nominal in den kommenden Jahren noch höher ausfallen.