Alexander Mozer wird Leiter Portfolio-Management bei Ökoworld

Mozer leitet nun das Team in Luxemburg, zu dem sowohl die Portfolio-Manager Alexander Funk und Felix Schnella, als auch die Finanzmarktanalysten Olaf Cörper und Tobias Geyer gehören. Mozer begann seinen Werdegang im Jahr 1998 bei der DGZ Deka Bank in der Aktienanalyse. Danach wechselte er ins Fondsmanagement der Deka Investment, wo er nach zwei Jahren die Leitung des Teams für kleine und mittlere Unternehmen übernahm. Bei Ökoworld verantwortet Mozer die Fonds Ökovision Classic, Ökovision Europe, Ökovision Garant 20, Ökoworld Klima und Ökoworld Water For Life. Er berichtet an den Vorstand der Ökoworld-Muttergesellschaft Versiko Michael Duesberg, der die Verantwortung für das Ökoworld-Fondsmanagement in Luxemburg trägt.