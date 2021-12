Trend betrifft alle Unternehmen Wie können Anleger von der Digitalisierung profitieren?

Wer sich als Anleger ein Bild von der Kraft der Digitalisierung in der Wirtschaft machen möchte, sollte zunächst einen Blick auf die Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung der Welt werfen. Hier werden die ersten 5 Plätze von folgenden Unternehmen belegt:

Es ist nicht verwunderlich, dass alle fünf Unternehmen ihr Geschäftsfeld im Bereich digitaler Technologien angesiedelt haben. Weder Finanzhäuser noch große Autokonzerne spielen in dieser Liga. Dies zeigt sehr eindrucksvoll, dass diese Geschäftsfelder bereits jetzt besonders lukrativ sind, während alte Börsenriesen aus der Finanzbranche (JPMorgan oder Bank of America) oder dem Ölgeschäft (ExxonMobil) sich tendenziell auf dem absteigenden Ast befinden.

Digitalisierung betrifft alle Unternehmen



Das obige Beispiel zeigt zwar sehr eindrucksvoll, wie wichtig digitale Technologie in unserem Alltag bereits ist. Für Anleger kann dies jedoch nicht bedeuten, nur noch in Unternehmen der Digitalbranche zu investieren. Das wäre in diesem Bereich auch deutlich zu kurz gegriffen, denn die Digitalisierung betrifft heute jedes Unternehmen. Schaffen es Firmen nicht, Antworten auf die neuen Herausforderungen zu finden, werden sie im Wettbewerb ins Hintertreffen geraten. Folgende Schritte gehören dazu: