Altersvorsorge: Deutsche bevorzugen Sachwerte

Das zeigt eine Umfrage der GfK Marktforschung im Auftrag der Heidelberger Leben unter 973 Bürgern ab 14 Jahren. 22 Prozent halten die Riester-Rente für rentabel, weil der Staat Geld dazugibt. Bei den 20- bis 49-Jährigen sieht das jeder Dritte so (33 Prozent).Auf den nächsten Plätzen folgt die klassische Kapitallebensversicherung: 21 Prozent halten sie für die sicherste Vorsorgeform, während 19 Prozent überzeugt sind, dass sie zu wenig Ertrag bringt. 15 Prozent stimmen gegenwärtig der Aussage zu, dass die fondsgebundene Altersvorsorge mit Garantien die beste Altersvorsorge sei.Die Selbstständigen zeigen sich in der Umfrage etwas risikoaffiner. Hier bevorzugt jeder Vierte Fondspolicen. Anlageformen wie Aktien und Aktienfonds halten 7 Prozent für interessant. In der Gesamtbevölkerung sind es nur 3 Prozent.