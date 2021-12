Karen Schmidt 27.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Angela Merkel zur Renten-Debatte „Rentensystem ist bis 2029 zukunftsfest“

In die Debatte um eine große Renten-Reform in Deutschland hat sich nun auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eingeschaltet. Das Rentensystem in Deutschland sei bis 2029 zukunftsfest. Für die Zeit danach, müsse man sich in der Tat Gedanken machen.