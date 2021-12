Anlagecheck Werden Rohstoff-Fonds bald wieder interessant?

Rohstoff-Fonds brauchen noch Zeit



Die Mehrzahl der Fonds weist zwar eine negative Performance, sie haben sie sich aber überdurchschnittlich entwickelt. Lediglich zwei der besten 20 Fonds haben eine unterdurchschnittliche Performance. Anlagecheck hat die bestplatzierten Rohstoff-Fonds verglichen. Die Analyse zeigt die 20 aktuell erfolgreichsten von 117 untersuchten Fonds. Der beste Rohstoff-Fonds, der HWB Gold & Silber V , erreichte in den vergangenen drei Jahren eine Performance von rund 41 Prozent.Die Mehrzahl der Fonds weist zwar eine negative Performance, sie haben sie sich aber überdurchschnittlich entwickelt. Lediglich zwei der besten 20 Fonds haben eine unterdurchschnittliche Performance.

Im vergangenen Jahr waren die meisten Rohstoffwerte um fast 35 Prozent eingebrochen. Zwar haben einige Rohstofffonds das tiefste Tal inzwischen hinter sich und entwickeln sich positiver, eine echte Trendwende ist nicht mehr fern.„Rohstofffonds sind derzeit noch zu schwach, um gezielt auf diese Werte zu setzen. Anleger sollten nicht in ein fallendes Messer greifen“, stellt Anlagecheck-Geschäftsführer Volker Hansen fest. Vorsicht sei geboten, da die Volatilität der Fonds mit rund 27 Prozent noch sehr hoch sei.„In diesem Jahr werden Rohstoffe eine zunehmend größere Rolle spielen. Als Ergänzung der Investmentstrategie sind entsprechende Fonds daher durchaus geeignet.“, rät Volker Hansen. Bald werde die Zeit reif sein für erste Investments in Rohstoffe. „Investoren sollten regelmäßig nach guten Rohstofffonds Ausschau halten“, so Hansen.