Andrew Wilson 15.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Anleihemärkte Auf das Schlimmste gefasst

Ungewisse Zeiten in China, am Ölmarkt, bei der Währungsentwicklung: An den Rentenmärkten droht Faktor X, wohin man schaut. Wo Anleger trotzdem Investmentchancen finden können, verrät hier Andrew Wilson, Leiter für die EMEA-Region und Co-Chef des globalen Global Anleihen- und Liquidity-Management-Teams bei GSAM.