Iris Bülow 14.08.2015

Asia-Indizes abgestürzt China-Crash kostet Hedgefonds 10 Milliarden Dollar

Im ersten Halbjahr 2015 konnten Hedgefonds, die in asiatische Werte investiert haben, einen neuen Rekordstand an verwaltetem Vermögen verzeichnen. Umso empfindlicher haben sie nun die Aktieneinbrüche in China und Umgebung getroffen.