Assenagon: „USA sind nicht mehr der sichere Hafen“

In der US-amerikanischen Wirtschaft brennt es an allen Ecken und Enden. Hauptprobleme sind Arbeitsmarkt, Banken, Schulden und Immobilien. Was gern vergessen wird: Die USA schulden der Welt mehr als 30-mal so viel Geld wie Griechenland.In seinem aktuellen Marktbericht widmet sich Assenagon-Volkswirt Jochen Felsenheimer ausführlich den amerikanischen Problemen. Erbaulich ist das nicht, aufschlussreich auf jeden Fall. Und wie immer durchsetzt mit flotten Zitaten aus der Musikgeschichte.Zum Marktbericht: „We’re a happy family“ Jochen Felsenheimer, Volkswirt bei Assenagon