DAS INVESTMENT.com: Pünktlich zum Fondsjubiläum haben Sie 2016 mit dem M&G Optimal Income nach zuletzt sinkenden Zuwächsen wieder 7 Prozent Rendite abgeliefert. Eine Trendwende?

Richard Woolnough: Zwei wesentliche Faktoren bestimmen die Ergebnisse; zum einen die Rendite, die das Anlageuniversum bietet, und zum anderen meine Ideen als Fondsmanager. In einer Phase, in der Investoren für ihr Risiko kaum Rendite erhalten, ist es schwierig, große Wertzuwächse zu erzielen. Auch wir müssen mit den Investments auskommen, die der Markt bietet. Wir gehen aber in der Tat davon aus, dass die Anleiherenditen nicht zuletzt wegen der gestiegenen Inflationserwartungen zulegen werden.

Nun haben Sie im Vorjahr gut dreimal besser abgeschnitten als Ihre Wettbewerber, gemessen am Morningstar-Sektor defensiver Euro-Mischfonds. Welchen Ideen ist dies denn geschuldet?