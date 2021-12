Auswertung für 215 Jahre Langfrister Anlageerfolg nur mit Aktien-Investments

Fazit der Autoren: Langfristig stellt das vermeintliche Vermeiden von Risiken das größte Risiko für die Geldanlage dar. Der wichtigste Grund dafür sei der reale Kaufpreisverlust durch die Inflation. Und angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen werde sich dieses Problem voraussichtlich noch weiter verschärfen. Fazit der Autoren: Langfristig stellt das vermeintliche Vermeiden von Risiken das größte Risiko für die Geldanlage dar. Der wichtigste Grund dafür sei der reale Kaufpreisverlust durch die Inflation. Und angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen werde sich dieses Problem voraussichtlich noch weiter verschärfen.

Weit zurück reicht eine Auswertung von Börsendaten für Anleihen- und Aktienkurse der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AGI): Für die Studie „ Equities – the „new safe option“ for portfolios? “ betrachteten die AGI-Analysten Kursdaten von US-Staatsanleihen und Aktien für die vergangenen 215 Jahre.Die Daten wurden um die Steigerung des Konsumentenpreisindex bereinigt und für verschiedene rollierende Zeiträume berechnet. In der 30-Jahresbetrachtung zum Beispiel zeigt sich, dass Anlagen in Aktien langfristig keine Verluste verzeichnen. Mit lang- beziehungsweise kurzfristigen US-Staatsanleihen dagegen waren Verluste nicht ausgeschlossen.