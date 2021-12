Axa REIM mit neuem Investment-Chef

Lopez soll von seinem Dienstsitz in London aus das gesamte Fondsmanagement von Axa REIM verantworten. Er wird an den Vorstandsvorsitzenden von Axa REIM Pierre Vaquier berichten und der Geschäftsleitung des Unternehmens angehören. Vor seinem Wechsel zu Axa REIM arbeitete Lopez als Vorstand bei Sun Real Estate in Großbritannien, Russland und Indien. Davor war er als Immobilienchef bei Cambridge Place Investment Management sowie als Geschäftsführer und Leiter des europäischen Immobiliengeschäfts bei JP Morgan tätig.