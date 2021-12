Bank-Analysten Berufseinsteiger-Boni steigen um 150 Prozent

Berufseinsteiger bei Investmentbanken fangen gewöhnlich als Analysten an. Das ist die tiefste Karrierestufe. Schlecht bezahlt werden talentierte Berufseinsteiger aber nicht. Laut dem Karriereportal Emolument.com haben britische Großbanken den durchschnittlichen Bonus eines Analysten von 6.000 britischen Pfund auf 15 000 britische Pfund jährlich erhöht.

Auf der nächsten Karrierestufe - Associates - steigen die Boni um 21 Prozent von 31.000 auf 37.500 Pfund.



Boni-Einbußen für Vice Presidents, Directors und Managing Directors