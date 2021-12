Bank Sarasin: Neue Leitung für institutionelles Geschäft

In den neuen Aufgabenbereich Dorfmeisters fallen die Märkte Benelux, Italien, Österreich, Skandinavien und Zentral- und Osteuropa sowie die Geschäfte im Mittleren Osten und in Asien. Er berichtet an Aris Prepoudis, den Leiter des Geschäftsfeldes Institutional Clients & Wholsale, der diese Position in der Zwischenzeit inne hatte. Vor seinem Eintritt in die Bank war Marius Dorfmeister bei der Falcon Private Bank in Zürich/Wien als Leiter institutioneller Klienten und als Vorstandsmitglied tätig.