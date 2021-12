Bankinvest ändert Vertriebsstrategie

„Die deutsche Niederlassung von Bankinvest in Straßlach/Kleindingharting stellt ihre Aktivitäten zum Ende des Jahres ein“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Alle Finanzdienstleistungen für den deutschen Markt sollen ab 2010 aus Luxemburg heraus angeboten werden.Institutionelle Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich dabei weiterhin an den Vertriebsmanager Joachim Böttcher wenden. Für den operativen Ablauf werden Henrietta Schröder und Viktoria Rücker aus dem Kundenservice-Team zuständig sein.